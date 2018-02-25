(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Восемь телят спасли из пожара на ферме в Елабужском районе, сообищили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в деревне Колосовка Елабужского района РТ пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в 11:39. Очевидцы сообщили, что горит бытовое помещение молочно-товарной фермы «Колос».

К моменту приезда пожарных, работники фермы самостоятельно вывели из соседнего помещения восемь телят.

Пожар удалось быстро ликвидировать. Пострадавших нет. Предварительна причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.