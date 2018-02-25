(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Перед самоубийством житель Петербурга признался в убийстве и расчленении супруги, сообщает Ролбалт.

Страшная трагедия произошла накануне в городе на Неве. 47-летний уроженец Украины поссорился со своей 44-летней супругой. Разгневанный мужчина убил женщину. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело убитой и расфасовал его по пакетам. После этого убийца сложил мешки в багажник автомобиля.

Вернувшись домой, мужчина написал предсмертную записку с признанием в убийстве и покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».