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Происшествия

В Казани на многоуровневой парковке вспыхнул пожар

25 февраля 2018, 13:16

ЧП произошло на улице Юлиуса Фучика.

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). В Казани на многоуровневой парковке вспыхнул пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня около 11 часов утра. На место ЧП прибыли пожарные ПСЧ №6. Огнеборцы обнаружили, что возгорание происходит на цокольном этаже пятиэтажной автомобильной парковки. Горела бумага на площади в три квадратных метра. Пожарным удалось быстро справиться с огнем. При пожаре никто не пострадал.
 


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