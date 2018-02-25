(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Девять нурлатцев отличились на первенстве РТ по самбо среди юношей и девушек 2002 – 2003 годов рождения. Об этом сообщает газета «Дуслык».

«Занимаюсь самбо три года под руководством тренера Александра Казакова. Мне нравится. Это моя первая большая победа в первенстве республики. Думаю, немаловажную роль сыграла и поддержка нурлатских болельщиков, друзей», – поделился чемпион первенства, ученик Мамыковской школы Кирилл Крылов.

Турнир собрал в Нурлате 160 лучших самбистов со всей республики. Лучшие получили кубки, грамоты, медали и памятные подарки. Медалисты отправятся на первенство Приволжского федерального округа.