Иван Демаков: У меня была ностальгия

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Блокирующий «Динамо» (ЛО) Иван Демаков, отыгравший в Казани семь сезонов, после поражения от «Зенита» в Казани признался, что матч для него не был рядовым.

«У меня была ностальгия. Вроде бы совсем недавно здесь играл (еще прошлой весной), тренировался, но время прошло. И все же, по ощущениям, было это относительно недавно. Но мой переход в “Динамо” (ЛО) стал для меня реально полезным, получаю достаточно много игровой практики, чему я очень рад. Что до игры, то мы все должны были сыграть лучше, но где-то не хватило концентрации, плюс необязательные ошибки. Да и “Зенит” – команда топовая, мы все старались сегодня, но проиграли. Значит, надо больше стараться. Готовимся целенаправленно к “Енисею”, с которым нам предстоит играть в плей-ауте», – отметил Демаков.