Александр Бутько: Я думаю, что мы воевали сами с собой

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Капитан казанского «Зенита», связующий Александр Бутько прокомментировал очередную победу казанцев, на этот раз над «Динамо» (ЛО) в трех партиях, при этом отметив ошибки в игре фаворита.

«Я думаю, что мы сегодня воевали сами с собой. Наверное, со стороны игра не очень смотрелась. Было много невынужденных ошибок, будем их исправлять. Сейчас идет подготовка к дальнейшим играм, поэтому сложно ждать максимума от наших ребят. Сыграли для того, чтобы выиграть. Бывало, что вели пять очков и позволяли сопернику догнать без проблем в одной расстановке. Сложно настраиваться на максимум. Но вот в следующем матче с питерским “Зенитом” никаких проблем с мотивацией быть не должно. К этой игре нужно будет подойти основательно, совсем по-другому», – сказал Бутько.