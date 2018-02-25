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Александр Бутько: Я думаю, что мы воевали сами с собой

25 февраля 2018, 13:20

Капитан казанского «Зенита» отметил большое количество невынужденных ошибок.
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(Казань, 25 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Капитан казанского «Зенита», связующий Александр Бутько прокомментировал очередную победу казанцев, на этот раз над «Динамо» (ЛО) в трех партиях, при этом отметив ошибки в игре фаворита.

«Я думаю, что мы сегодня воевали сами с собой. Наверное, со стороны игра не очень смотрелась. Было много невынужденных ошибок, будем их исправлять. Сейчас идет подготовка к дальнейшим играм, поэтому сложно ждать максимума от наших ребят. Сыграли для того, чтобы выиграть. Бывало, что вели пять очков и позволяли сопернику догнать без проблем в одной расстановке. Сложно настраиваться на максимум. Но вот в следующем матче с питерским “Зенитом” никаких проблем с мотивацией быть не должно. К этой игре нужно будет подойти основательно, совсем по-другому», – сказал Бутько.


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