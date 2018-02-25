47-летняя пассажирка «Шкоды» погибла в ДТП в Башкирии

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Пассажирка «Шкоды» погибла в ДТП в Башкирии, сообщает «Комсомольская правда».

Около часа дня в районе поселка Арлан в Краснокамском районе Башкирии 69-летний водитель автомобиля «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновения с «Шкодой». От удара немецкая легковушка вылетела с трассы в кювет. 47-летняя пассажирка «Шкоды» от полученных травм скончалась на месте. Водители обоих автомобилей получили различные травмы. С места аварии их увезли в каретах скорой помощи.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. Не исключено, что водитель «Шевроле» решил пойти на обгон, не удостоверившись в безопасности маневра.

