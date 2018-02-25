Денис Земченок: Мы ожидали другого

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Диагональный «Динамо» (ЛО) Денис Земченок, игравший за казанцев в сезоне 2016 – 17, после гостевого поражения от казанского «Зенита» (0:3) подвел итоги матча.

По его словам, он чувствует себя хорошо и думает только об игре, а не о здоровье. «Здоровье уже хорошо. О колене не думаю с питерского дерби. В этом матче уже думал об игре, а не о том, как правильно приземлиться. Восстановление заняло чуть больше времени, чем планировалось, но сейчас все в порядке», – отметил спортсмен.

Земченок признался, что ждал другой игры в Казани.

«Мы, честно говоря, ожидали немного другого. Все знают, что “Зенит” уже выиграл “регулярку”. Поэтому мы думали, что у Казани будет большая ротация состава и нам нужно будет лишь сдержать первый натиск. Знаете, когда компьютерную игру загружаешь и уровень сложности ставишь “невозможно пройти”. Мы планировали, что сдержим натиск, а когда у “Зенита” выйдут резервисты, с ними покажем максимум. Но не дождались. Казань удивила тем, что сыграла почти весь матч основным составом. Так или иначе, для нас это был этап подготовки к предстоящему плей-ауту, в котором мы уже знаем соперника – “Енисей”», – пояснил Земченок.

Он также рассказал о невезении в начале сезона, когда команда проиграла множество тай-брейков.

«Затем посыпались травмы. До такой степени, что мы оставались чуть ли ни с одним доигровщиком на тренировках. В последнее время мы заиграли хорошо, взаимодействия наладились, да и фортуна начала возвращать долги», – признался Земченок.