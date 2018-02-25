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В Казани пройдет единственный спектакль Марийского национального театра

25 февраля 2018, 15:56 , Фото: shketan.ru, Султан Исхаков

В Казани пройдет единственный спектакль Марийского национального театра На сцене театра им. Г. Камала покажут новую постановку пьесы классика марийской драматургии Николая Ардана «Сват и сваха».
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(Казань, 25 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 26 февраля в театре им. Г. Камала в Казани пройдет спектакль Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана «Сват и сваха». Музыкальная комедия с переодеваниями в столице Татарстана будет представлена впервые.

По мнению главного режиссера театра Романа Алексеева, музыкальная комедия – лучший способ отдохнуть, подпитаться доброй энергией, устроить себе маленький праздник жизни. Наверное, не случайно казанская премьера состоится в понедельник, после трехдневных выходных. «Прекрасный повод сходить в театр и тем самым продлить праздничные выходные», – считает он.

Интервью с главным режиссером Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана

Пьеса классика марийской драматургии Николая Ардана была написана в 1952 году. Современная постановка молодого драматурга Владимира Матвеева перенесла главных действующих лиц на строящуюся набережную Йошкар-Олы в наши дни. Для новой постановки музыку написал Сергей Маков. В современных композициях слышны отголоски народных марийских мотивов, создающих ощущение полного погружения в атмосферу соседней республики.

«Наш театр не зря носит название “национальный”, кроме того, он очень музыкальный. Много песен, танцев, в этом наша особенность», – поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» Роман Алексеев.

Чтобы подтвердить звание «музыкального и национального», перед началом спектакля в фойе Камаловского театра марийские артисты дадут небольшой концерт этномузыки.

Подробное интервью с режиссером Романом Алексеевым можно прочитать на портале «События».
 


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