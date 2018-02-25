Умерла звезда фильма «Ноттинг-Хилл» Эмма Чэмберс

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Британская актриса Эмма Чэмберс скончалась на 54-м году жизни, сообщает РИА «Новости».

О смерти артистки журналистам сообщил ее агент Джон Грант. Он сказал, что актриса создала целую галерею характеров. Многим она принесла смех и радость, и ее будет очень не хватать.

Хью Грант, сыгравший вместе с Чэмберс в фильме «Ноттинг-Хилл», выразил соболезнования в своем «Твиттере». Он отметил, что Эмма была невероятной и замечательной актрисой.



Эмма Чэмберс была известна по телешоу «Викарий из Дибли» и фильму «Ноттинг-Хилл», где она сыграла вместе с Джулией Робертс и Хью Грантом.

Ранее сообщалось, что звезда Болливуда Шридеви скончалась от сердечного приступа в 54 года.