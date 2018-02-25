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Олег Шатунов: Не справились с приемом

25 февраля 2018, 11:44 , Фото: Ильнар Тухбатов

Олег Шатунов: Не справились с приемом По словам тренера «Динамо», интрига была только в начале партий.
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(Казань, 25 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Тренер «Динамо» (ЛО) Олег Шатунов прокомментировал поражение своей команды в Казани от «Зенита» (0:3), подчеркнув, что на данный момент его команде следует лучше готовиться к матчам за сохранение места в Суперлиге.

«Мы просили ребят быть внимательнее на приеме, “Зенит” хорошо подавал (12 эйсов), и мы не справились. Только в началах партий зарождалась какая-то интрига. У нас сейчас другие задачи – мы потихонечку готовимся к плей-ауту, вроде бы играть будем с “Енисеем”. Смотрим, на кого можем опереться, определить костяк команды. Что до игравших ранее в Казани Дениса Земченка и Ивана Демакова, то последний очень прилично смотрелся, Денис – не очень, поскольку у него не было игровой практики, но постепенно он восстанавливается, будет получать больше игрового времени и будет набирать форму», – отметил Шатунов.


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