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Российские спортсмены не смогут пронести национальный флаг на церемонии закрытия Игр

25 февраля 2018, 11:02

Решение о запрете на демонстрацию флага РФ на завершающем Игры шоу принято Международным олимпийским комитетом.
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(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Российские спортсмены пройдут под олимпийским флагом на церемонии закрытия Олимпиады, которая состоится сегодня в 14.00 по Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение о запрете на демонстрацию флага РФ на завершающем Игры шоу принято Международным олимпийским комитетом, который отказался восстанавливать в правах Олимпийский комитет России.

Глава наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц зачитала доклад, в котором сказано, что нарушения допингового законодательства Александром Крушельницким и Надеждой Сергеевой не носят системный характер и ОКР не имеет к ним отношения, однако вердикт МОК остался неизменным.


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