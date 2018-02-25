Появилось видео сорвавшегося с высоты во время выступления в Элисте акробата

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Акробат сорвался с большой высоты во время выступления в Элисте, сообщает ТАСС.

В сети появилось видео трагедии. На кадрах видно, как воздушный гимнаст Антон Мартынов вместе со своим братом выполняют сложный цирковой номер. В какой-то момент мужчина срывается вниз с высоты шести метров. Артист получил серьезную травму головы и был экстренно госпитализирован.

Сейчас Антон Мартынов находится в реанимации в тяжелом состоянии. На помощь калмыкским врачам приехал нейрохирург из Астрахани.

По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за вышедшего из карабина ремня. Артисты выступали без страховки.