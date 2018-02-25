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Происшествия

Четыре человека погибли в аварии на трассе М4 «Дон» в Воронежской области

25 февраля 2018, 10:23

Грузовик «МАЗ» протаранил припаркованный на обочине рейсовый автобус.

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Четыре человека погибли в аварии на трассе М4 «Дон» в Воронежской области, сообщает ТАСС.

Авария произошла сегодня около двух ночи на 630-м километре трассы М4 «Дон». Рейсовый автобус следовал из Нальчика в Москву. В какой-то момент у него возникли проблемы с двигателем. Водитель принял решение остановиться на обочине для устранения неполадок. Предположительно, водитель грузовика «МАЗ» не увидел припаркованный микроавтобус и врезался в него. В результате аварии погибли четыре человека.


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