Немецкая овчарка 11 лет провела у могилы своего хозяина

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). 11 лет рядом с могилой своего хозяина Мигеля Гузмана на кладбище в городе Вилья-Карлос-Пас провел пес по кличке Капитан, сообщает РИА Новости. Спустя несколько месяцев после смерти мужчины родственники нашли пса, ранее считавшегося убежавшим, рядом с местом захоронения.

Историей Капитана интересовались СМИ. Как именно пес понял, где похоронен хозяин, выяснить не удалось: по словам директора кладбища Гектора Баксеги Капитан просто появился там и ходил по территории до тех пор, пока не обнаружил место захоронения.

Четыре года назад ветеринар диагностировал псу почечную недостаточность. По мнению врача, Капитан не должен был настолько пережить своего хозяина, однако тот пробыл рядом с могилой еще несколько лет.

Точная дата смерти пса не сообщается, тем не менее сейчас решается вопрос о месте захоронения аргентинского Хатико.