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Политика

Премьер-министр Малайзии вызвал скандал в стране из-за предпочтения рису киноа

25 февраля 2018, 00:06

Оппозиционеры обвинили Наджиба Разака в том, что он слишком далек от народа.

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак вызвал скандал в стране, заявив, что предпочитает рису киноа (хлебная псевдозерновая культура). Об это сообщает «Газета. ру» со ссылкой на The Independent. 

По словам премьер-министра, он перешел на киноа в рамках новой диеты, но малазийцы сравнили его с Марией-Антуанеттой, которая, узнав о том, что у крестьян нет хлеба, попросила их есть бриоши (сладкие булки из сдобного теста на пивных дрожжах с добавлением масла). 

Напомним, что Наджиб Разак выдвигается на новый срок и подобные скандалы могут плохо отразиться на его авторитете.


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