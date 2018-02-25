Премьер-министр Малайзии вызвал скандал в стране из-за предпочтения рису киноа

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак вызвал скандал в стране, заявив, что предпочитает рису киноа (хлебная псевдозерновая культура). Об это сообщает «Газета. ру» со ссылкой на The Independent.

По словам премьер-министра, он перешел на киноа в рамках новой диеты, но малазийцы сравнили его с Марией-Антуанеттой, которая, узнав о том, что у крестьян нет хлеба, попросила их есть бриоши (сладкие булки из сдобного теста на пивных дрожжах с добавлением масла).

Напомним, что Наджиб Разак выдвигается на новый срок и подобные скандалы могут плохо отразиться на его авторитете.