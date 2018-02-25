(Казань, 25 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Во время Олимпийских игр в Пхенчхане организаторы перепутали золотые медали. Золото олимпийских игр за победу в женском турнире по керлингу по ошибке вручили американцам. Об этом сообщила журналистка ESPN Алисса Ренигк в своем твиттере.

Сегодня мужская сборная США по керлингу стала победителем Олимпийских игр в Пхенчхане. В финале американцы обыграли шведов со счетом 10:7. Однако на врученных спортсменам медалях было написано: «золотые медали в женском керлинге». Сейчас медали заменены.