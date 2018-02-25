Microsoft и Xiaomi будут вместе разрабатывать искусственный интеллект

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Известные компании Microsoft и Xiaomi будут совместно работать над облачными вычислениями, искусственным интеллектом и новыми гаджетами, сообщил информпортал TJ.

Между ними заключен меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Microsoft разрешает Xiaomi использовать свое программное обеспечение в облачных вычислениях. Например, для разработки смартфонов и ноутбуков, а также для их вывода на международный рынок, можно использовать Azure. Кроме того, стороны обсуждают интеграцию голосового помощника Microsoft Cortana в бюджетную колонку Mi Al.

Партнерство дает американской компании широкий доступ на рынок Китая. Но в меморандуме нет юридических обязательств для обеих сторон, поэтому неизвестно, были ли какие-нибудь финансовые причины для его подписания.

Сотрудничество Microsoft и Xiaomi началось в 2015 году с подписания соглашения о тестировании Windows 10 на китайских устройствах. Кстати, в 2017 году Xiaomi вышла на 5 место в мире по числу изготовленных смартфонов. Выпуск составил 92,4 миллиона экземпляров.