(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Представители поколения Z (люди, родившиеся после 1996 года) существенно меняют структуру потребления алкоголя. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследование Berenberg Research. Эта возрастная группа предпочитает водку, джин и вино. Исключение составляют белые мужчины, которые являются любителям пива.

Интересно, что в поколении Z будет на 27 процентов больше латиноамериканцев, чем среди людей, родившихся после 1981 года. Из-за них, вероятно, вырастут продажи текилы. Соответственно объемы продажи пива снизятся.