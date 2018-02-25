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Общество

Белые мужчины — основные потребители пива

25 февраля 2018, 07:10

Крепкие спиртные напитки предпочитают люди, родившиеся после 1996 года.

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Представители поколения Z (люди, родившиеся после 1996 года) существенно меняют структуру потребления алкоголя. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследование Berenberg Research. Эта возрастная группа предпочитает водку, джин и вино. Исключение составляют белые мужчины, которые являются любителям пива. 

Интересно, что в поколении Z будет на 27 процентов больше латиноамериканцев, чем среди людей, родившихся после 1981 года. Из-за них, вероятно, вырастут продажи текилы. Соответственно объемы продажи пива снизятся.


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