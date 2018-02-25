В Египте обнаружили некрополь с 17 мумиями в идеальном состоянии

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Жреческий некрополь с 17 мумиями был обнаружен в провинции Эль-Минья в Верхнем Египте. О находке сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра по делам древностей страны Халед Ахмед аль-Анани.

Во время раскопок, которые начались ещё в ноябре 2017 года, археологами были обнаружены несколько погребальных шахт, 40 каменных и деревянных саркофагов, 17 мумий в идеальной сохранности. Также были найдены бронзовые, позолоченные и костяные украшения, маски, амулеты, глиняная посуда, более 1 тыс. погребальных статуэток, которые в древности традиционно клали в могилы.

В древности это место относилось к 15-й провинции Верхнего Египта со столицей в городе Эль- Ашмуэйн. Местные жрецы поклонялись богу Луны, мудрости и знаний Тоту.