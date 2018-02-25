Грузинский школьник получил миллион долларов на обучение в университете в Абу-Даби

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Грузинский школьник Давид Джинчарадзе получил грант в 1 млн долларов на обучение в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби (ОАЭ), сообщили «Известия».

Будущий студент, а ныне ученик 12 класса батумской частной гимназии «XXI век», некоторое время назад ездил в Абу-Даби, успешно прошел собеседование и сумел попасть в число 150 будущих студентов. Всего же претендентов было 10 тысяч.

«Нью-Йоркский университет в Абу-Даби полностью финансирует мое обучение, проживание в Эмиратах и сопутствующие расходы. Это больше миллиона долларов», — сказал Джинчарадзе в интервью газете Batumelebi. Давид уточнил, что в Абу-Даби он намерен изучать политологию, международные отношения и журналистику.