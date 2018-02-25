«Казан егетлэре» зажгут в Лениногорском районе за два дня до премьеры программы в Казани

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). Группа «Казан егетлэре» даст концерт в Лениногорском районе 26 февраля. Вместе с солистами коллектива на сцену выйдут исполнители Алмаз Ахметзянов, Алина Шарипзянова и Зарина Вильданова.

Концерт в Лениногорском районе состоится за два дня до премьеры новой программы в КСК КФУ «УНИКС» в Казани.

Казанская группа «Казан егетлэре» («Казанские парни») была создана в 1997 году. Первое выступление состоялось в 1998 году в столице Татарстана. Первый хит группы – песня «Милэушэ».

В 2000 году группа завоевала Гран-при международного тюркского фестиваля «Урал моны» в Уфе с песней «Кул-Шариф», в 2001-м выиграла номинацию «Лучшая группа года» на татарском конкурсе «Татар яшьлэренен глобаль хэрияте», в 2002-м стала лауреатом конкурса «Татар жыры».

Сейчас гастрольный график музыкантов расписан на месяцы вперед. Как и у всех популярных артистов, у них есть два официальных фан-клуба – в Татарстане и Казахстане.