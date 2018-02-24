Команды «Ice Figters» и ветеранов хоккея Татарстана сошлись в товарищеском матче

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Лед казанского «Дворца спорта» сегодня стал ареной битвы двух звездных команд. В красной форме «Ice Figters» на поле вышли прославленные советские и российские хоккеисты, именитые спортсмены и деятели культуры, в зеленой – ветераны хоккея РТ.

Товарищеский матч в поддержку Олимпийской сборной России, которая сейчас борется за медали на XXIII Зимних играх в Пхенчхане, состоялся под эгидой созданного по инициативе нападающего сборной России по хоккею Александра Овечкина общественного движения #putinteam, объединившего более 600 городов в 50 странах мира.

До начала игры, которая проходила по стандартной формуле: три тайма по 20 минут каждый, участников матча поприветствовали советский хоккеист и тренер, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, главный тренер сборной РФ в период 1998-2000 годы Александр Якушев, депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва, заслуженный тренер России по легкой атлетике Ольга Павлова и вице-президент федерации хоккея РТ Андрей Рябов.

«Хоккей был, есть и будет нашей национальной народной игрой. Вчера мы все были свидетелями того, как наши хоккеисты завоевали путевку в финал Олимпийских игр, который состоится завтра. И я верю, что пори поддержке вас, наших болельщиков, нашей страны, наша команда завоюет золото. Потому что мы - сильные, потому, что мы одна команда, и потому, что у нашей команды – сильный капитан», - подчеркнула Павлова.

«Вперед, Россия», - был краток Якушев. А Андрей Рябов напомнил о недавней премьере фильма «Движение вверх». Он отметил, что на этих событиях были воспитаны целые поколения. «Я считаю, что хоккей воспитывает людей и патриотами, и настоящими мужчинами, и настоящими бойцами, и настоящими гражданами нашей страны», - сообщил Андрей Рябов.

Он поблагодарил команду гостей за то, что ее игроки, многие из которых работают в очень напряженном графике, нашли и время, и возможность приехать в Казань на эту игру. «Сегодня мы переживаем непростые времена в спорте. Но я думаю, что эти события только закалят нас», - добавил Рябов.

Символический вброс шайбы сделали вместе Якушев и Павлова. Рябов же, как член сборной команды ветеранов хоккея Татарстана, участвовал в ее розыгрыше. Правда, эта шайба на льду пробыла не долго – всего несколько секунд, а потом она досталась в качестве сувенира Ольге Павловой.

А вот дальше начался настоящий праздник хоккея. Несмотря на то, что матч был товарищеским, накал страстей кипел настоящий. Хватало всего: и безудержных атак, и холостых «щелчков», были и травмы, и столкновения.

Всего в течение матча шайба успела побывать в воротах 15 раз: семь – в воротах татарстанцев, и восемь раз она всколыхнула сетку, обороняемую голкипером красных. Это был красивый хоккей. А в завершение игры, все участники матча призвали всех, кто неравнодушен к судьбе российского спорта, завтра активно поддержать сборную России, которая 25 февраля, в 7 утра сойдется со сборной Германии за олимпийское золото.

