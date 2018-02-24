Волейболисты казанского «Зенита» одержали победу над «Динамо» из Ленобласти

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Зенит», уже застолбивший себе первое место в регулярном чемпионате мужской волейбольной суперлиги, одержал очередную победу, одолев в трех партиях домашнего матча «Динамо» из Ленинградской области.

Иного результата от этой встречи никто, включая гостей, наверняка не ожидал. Сухие цифры: казанцы одержали в чемпионате 22 победы при двух поражениях (от питерских одноклубников и «Белогорья»), а гости занимают 11 место из 14 — 6 побед и 18 поражений. Тем не менее, они постарались дать бой фавориту, и у них это, в целом, получилось.

После равного старта, при счете 3:3, хозяева форсировали события. Редкий случай: после мощного удара кубинского доигровщика «Зенита» Вильфредо Леона мяч угодил прямо в руки его питерского коллеги по амплуа Павла Авдоченко. Тот поймал мяч, как футбольный голкипер, а надо было отбивать! Затем хозяева уверенно вели в счете (12:8), но гости смогли их догнать — после эйса того же Авдоченко счет стал 13:13!

Казанцам пришлось снова добавлять — на подачах их главный снайпер Максим Михайлов тоже сделал эйс. Счет стал 16:13, в конце первой партии гости вновь приблизились — 19:17, но развить успех не смогли. Итог сета — 25:18.

До последнего сопротивлялись динамовцы и во второй партии. 4:4 после эйса Александра Ковалева, затем 5:5, а в середине сета гости сравняли счет — 12:12. Они упорно сражались, в конце сета набрали 3 очка подряд и отставали лишь на 1 очко — 22:21. Но, благодаря точным ударам Михайлова, казанцы снова дожали соперника — 25:21.

В третьей партии «Зенит» решил больше не давать гостям шансов и сразу повел, быстро добившись большого перевеса — 20:10. Дальше оставалось только довести матч до победного конца, что казанцы и сделали: 25:12 — в партии и 3:0 — в матче. При этом красивый эйс-планер сделал Артем Вольвич. Самыми результативными игроками у «Зенита» стали Михайлов (19 очков), Леон (14 очков) и Андерсон (11 очков), а у «Динамо» — Ковалев (9 очков).

3 марта, в последнем туре регулярного чемпионата казанцы будут в домашней игре возвращать старый должок дебютанту суперлиги, питерскому «Зениту». А уть раньше, 28 февраля, в рамках группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» встретится дома с французской «Тулузой».