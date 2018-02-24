В Грозном презентовали боевую машину спецназа «Чабoрз-6»

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Боевая машина спецназа «Чаборз-6» была представлена главе Чечни Рамзану Кадырову его помощником, первым замначальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ Даниилом Мартыновым. Информацию передает «Интерфакс». Во время презентации Мартынов отметил, что по своим боевым тактико-техническим возможностями транспортное средство превосходит аналоги американского и израильского производства.

На «Чаборз-6» имеются автоматический гранатомет АГС, два крупнокалиберных пулемета, а также автоматы. Машина вмещает экипаж до шести человек.