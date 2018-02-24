В Чувашии найден минбар известного татарского богослова Марджани

(Шыгырдан, 24 февраля, «Татар-информ», Алмаз Биккол). Минбар Шигабутдина Марджани сейчас хранится в центральной Соборной мечети «Оч сэхабэ мэчете» (мечеть имени «Трех сподвижников») в селе Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики. Туристы начали приезжать в мечеть, чтобы посмотреть на минбар. Корреспонденту «Татар-информ» об этом рассказал имам мечети Рифкат хазрат Крганов.

«Минбар Марджани привезли в разобранном состоянии в сентябре 2010 года. Мы его отреставрировали, покрасили», — вспоминает Рифкат хазрат. До этого реликвия находилась в мечети аль-Марджани в Казани. Когда в мечети начались ремонтные работы, его вынесли на улицу. И, чтобы сохранить минбар, имамы Шыгырдана решили перевезти его в мечеть села.

Минбар находится в той комнате, где проходят ежедневные намазы. С минбара Марджани выступали многие ученые, читали проповеди. В документальном фильме о том, как в Казани в 1945 году праздновали Курбан-байрам, мулла выступает именно с этого минбара.