В Уфе открываются бесплатные трехмесячные курсы по татарскому языку

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). С 28 февраля 2018 года в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы открываются бесплатные курсы для желающих изучать татарский язык. Об этом сообщает сайт Всемирного конгресса татар.

Курсы проводятся в образовательно-культурном центре Института Каюма Насыри 1 раз в неделю. Занятия проводятся по средам с 17.30 до 19.30 часов. По окончании трехмесячных курсов планируется провести тест для определения уровня владения татарским языком, по итогам будут выдаваться сертификаты.