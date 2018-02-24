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В Уфе открываются бесплатные трехмесячные курсы по татарскому языку

24 февраля 2018, 20:48

В Уфе открываются бесплатные трехмесячные курсы по татарскому языку Курсы организовывает Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы.

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). С 28 февраля 2018 года в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы открываются бесплатные курсы для желающих изучать татарский язык. Об этом сообщает сайт Всемирного конгресса татар. 

Курсы проводятся в образовательно-культурном центре Института Каюма Насыри 1 раз в неделю. Занятия проводятся по средам с 17.30 до 19.30 часов. По окончании трехмесячных курсов планируется провести тест для определения уровня владения татарским языком, по итогам будут выдаваться сертификаты.


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