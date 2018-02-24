В посольстве РФ в Тунисе заявили, что задержанный корабль с оружием предназначался для властей ЦАР

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). 15 февраля находящееся в собственности турецкой компании Akdeniz Roro судно попало в шторм и запросило заход в порт тунисского города Сфакс, сообщает Lenta. Ru. Судно двигалось из Новороссийска в камерунский порт Дуала и несло груз для правительства Центральноафриканской республики.

Представитель российской дипмиссии сообщает, что таможенный досмотр продолжается. Российских граждан среди членов экипажа нет.

«Судно, принадлежащее турецкой компании Akdeniz Roro, направлялось из Новороссийска в камерунский порт Дуала с грузом, предназначенным для властей Центральноафриканской республики», — приводит агентство слова представителя дипмиссии.

В посольстве РФ в Тунисе рассказали, что в «Морском бюллетене» ситуация с судном описана не вполне верно.