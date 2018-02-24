КНР выступила против санкций США в отношении китайских компаний

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). КНР выступает решительно против односторонних санкций США в отношении китайских граждан и организаций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комментарий официального представителя МИД КНР Гэн Шуан. КНДР выполняет все резолюции Совбеза ООН по КНР и не позволяет своим гражданам и компаниям осуществлять деятельность, которая их нарушает. Следовательно, по мнению Гэн Шуана, нарушения идут со стороны США.

Ранее сообщалось, что США 23 февраля объявили о расширении санкционных списков в отношении КНДР.