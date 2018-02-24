В Казани прошел всероссийский турнир по джиу-джитсу, посвященный юбилею Марджани

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня в казанском дворце единоборств «Ак Барс» прошел всероссийский турнир по джиу-джитсу, посвященный 200-летию со дня рождения татарского ученого и богослова Шигабутдина Марджани.

Организаторами соревнований выступили: Духовное управление мусульман РТ, федерации джиу-джитсу России и Татарстана, официальный оператор хаджа и умры «ДУМ РТ Хадж», Союз мусульманской молодежи РФ, фонд «Вакф РТ» и мечеть «Марджани» при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

В соревнованиях приняли участие мужские и женские сборные из Москвы и регионов ПФО. Спортсмены были не моложе 1999 года рождения и имели квалификацию не ниже 1-го разряда. Поединки проводились в 7 весовых категориях у мужчин и 5 — у женщин.

Открыл турнир вице-президент Федерации джиу-джитсу РФ Георгий Куковеров. Церемония открытия началась парадом участников и чтением Корана. Затем с приветственным словом к спортсменам обратился муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин. «Этот турнир, посвящен 200-летнему юбилею великого татарского просветителя Шигабутдина Марджани. Он известен всему миру не только как великий мыслитель, но еще и как непревзойденный борец древней тюркской борьбы кара каплан. Марджани всегда побеждал в поединках и никогда не вступал в схватку с ранее проигравшим ему борцом. Желаю всем вам удачи, и пусть победит сильнейший» — сказал муфтий.

С самого начала турнира стало понятно, что легких схваток не будет. Борьба была напряженной, жесткой и бескомпромиссной, поэтому никто не брался предсказывать исход очередной схватки. Зрители поддерживали аплодисментами борцов, соревновавшихся в «искусстве мягкости», особенно когда кому-то из них удавалось самое сложное в борьбе — выйти из захвата или удушающего приема. Сами борцы демонстрировали красивую и разнообразную технику, раз от раза проводя эффективные приемы «пул гард» или «треугольник».

В конце турнира среди спортсменов-мужчин, занявших первые и вторые места в своих категориях, была разыграна лотерея на поездку в хадж и умру. Оговаривалось, что участники розыгрыша обязательно должны быть мусульманами, выполняющими все 5 столпов ислама. Путевку выиграл казанец Фарид Кадыров. Кстати, по итогам турнира Татарстан стал лидером в медальном зачете.

А в следующем году в Казани пройдут чемпионат и молодежное первенство России по джиу-джитсу, названные в честь Шигабутдина Марджани. Решение об этом приняло руководство федераций джиу-джитсу РФ и РТ совместно с ДУМ РТ. «В этом году мы уже не успеваем, но следующем — проведем чемпионат и первенство здесь, в Казани. Пока определяемся с возрастными категориями. И намереваемся назвать соревнования в честь Марджани», — прокомментировал решение муфтий РТ.