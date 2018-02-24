Депутат Слуцкий ответил на слова Трампа о «позорных» действиях России в Сирии

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о «позоре» России из-за действий страны в Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости».

По мнению Слуцкого, Дональд Трамп стремится «приписать» Вашингтону полную победу над терроризмом в Арабской республике, забыв о роли Москвы и союзников.

Глава комитета госдумы отметил, что Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая группировка«. — ИА «Татар-информ»).