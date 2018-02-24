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Российский нотариус, работающий в Ницце, обвинен по делу Керимова в финансовых махинациях

24 февраля 2018, 20:24

Александр Гречишкин-Курганский был консультантом при покупке виллы, ставшей причиной расследования против российского олигарха.

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Под обвинение в финансовых махинациях попал работающий в Ницце российский нотариус Александр Гречишкин-Курганский, сообщает ТАСС. В рамках расследования дела российского сенатора Сулеймана Керимова его обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов.

Юристу позволено остаться на свободе под подпиской о невыезде. По словам адвоката Гречишкина-Курганского Жерара Боду, для этого суд взыскал со стороны защиты залог в размере €100 тыс. Нотариус консультировал покупателя при покупке виллы «Иер» на Лазурном берегу: именно эта вилла стала причиной расследования в отношении сенатора Керимова. Покупателем стал предприниматель из Швейцарии Александр Штудхальтер, также обвинявшийся ранее в финансовых махинациях.

Адвокат нотариуса уверен, что следствие не имеет доказательств соучастия Гречишкина-Курганского в махинациях, и будет обжаловать в Апелляционном суде эти обвинения.


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