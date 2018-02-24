Дональд Трамп заявил о намерении примирить Катар с другими арабскими странами

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Президент США Дональд Трамп проведет в марте и апреле встречи с лидерами арабских стран для урегулирования дипломатического кризиса с Катаром, сообщает ТАСС.

Белый дом надеется, что эти встречи приведут к примирению сторон на саммите арабских лидеров в Вашингтоне или Кэмп-Дэвиде. Кроме того, Дональд Трамп хочет убедить страны Персидского залива сосредоточиться на противодействии поведению Ирана.

Президент США планирует встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Напомним, что в начале лета прошлого года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. После этого страны ввели экономические санкции и транспортную блокаду Катара, в частности, закрыв свое воздушное пространство для его авиации.

Позже эти государства предъявили Катару требования, которые тот счел невыполнимыми: понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera и прекращение военного сотрудничества с Турцией.

США не раз призывали арабов ослабить блокаду Катара. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, она затрудняет борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Например, на базе Эль-Удейд в Катаре расквартировано 11 тыс. военнослужащих стран — участниц антитеррористической коалиции. Это имеет большое значение для проведения операций против ИГ, но сложившаяся ситуация осложняет их долгосрочное планирование.