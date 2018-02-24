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Политика

За три года более 20 тыс. беженцев из Сирии нашли приют в Норвегии

24 февраля 2018, 20:23

Выходцы из Сирии стали четвертой по численности группой мигрантов в Норвегии после поляков, шведов и литовцев.

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). За последние три года в Норвегии поселилось около 22 тыс. сирийцев, большинство из которых — беженцы и члены их семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное бюро статистики скандинавского королевства. Статистика учитывает лишь тех переселенцев, которые официально получили убежище. Однако в Норвегии до сих пор есть те, кто просит убежища, все еще ожидает решение по своим запросам. 

Согласно программе ООН по переселению беженцев из Сирии, Норвегия была обязана принять 8 тыс. сирийцев в 2016-2019 годах.


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