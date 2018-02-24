За три года более 20 тыс. беженцев из Сирии нашли приют в Норвегии

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). За последние три года в Норвегии поселилось около 22 тыс. сирийцев, большинство из которых — беженцы и члены их семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное бюро статистики скандинавского королевства. Статистика учитывает лишь тех переселенцев, которые официально получили убежище. Однако в Норвегии до сих пор есть те, кто просит убежища, все еще ожидает решение по своим запросам.

Согласно программе ООН по переселению беженцев из Сирии, Норвегия была обязана принять 8 тыс. сирийцев в 2016-2019 годах.