Глава МИД Франции считает конфликт в Сирии угрозой для всего региона

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Конфликт в Сирии, по мнению главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, становится опасностью для региона, сообщает ТАСС. Для поиска скорейшего решения проблемы Франция по-прежнему активно контактирует с Россией, отметил министр в вышедшем в субботу интервью газете Liberation.

По словам Ле Дриана, сирийский кризис выходит за границы арабской республики. «В Ливане четверть населения сегодня составляют беженцы», — отметил он. Министр подчеркнул, что «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация) «стало транснациональным явлением».

На данном этапе в войне в Сирии наступила очередная переломная фаза. Израиль не приемлет войск Ирана у собственных границ, турецкие силы проникают в Сирию для противодействия курдам, и это лишь увеличивает риск разрастания хаоса, сказал Ле Дриан.

Для мирного урегулирования конфликта в Сирии Франция активно ведет диалог с РФ. По словам министра, президент Франции Эмманюэль Макрон регулярно общается с президентом РФ Владимиром Путиным. «Он прямо обратился к нему вместе с Ангелой Меркель в связи с гуманитарной обстановкой в Сирии, в особенности в [Восточной] Гуте, чтобы убедить его в необходимости действовать. Это подразумевает принятие резолюции [о перемирии в Сирии] в Совете Безопасности ООН», — сообщил Жан-Ив Ле Дриан.

Со своей стороны Франция на Совбезе ООН потребовала принятия «текста, который бы отвечал на неотложные потребности населения [Восточной] Гуты». Такими потребностями являются немедленное окончание бомбежек, обеспечение гуманитарного доступа и эвакуация пострадавших, наблюдение за перемирием. Глава МИД Франции отметил важность того, чтобы за решениями последовали активные действия: для разговора об этом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он отправится в Москву 27 февраля.

Ле Дриан убежден, что власть сирийского лидера Башара Асада не может существовать без поддержки России и Ирана. Он подчеркнул, что президент САР зависим и «не является хозяином положения».