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Владимир Путин присвоил командующему дальней авиацией ВКС РФ звание «Заслуженный военный летчик»

24 февраля 2018, 19:22

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш является также Героем России и кавалером ряда других правительственных наград.

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении командующему дальней авиацией Военно-космических сил РФ генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу почетного звания «Заслуженный военный летчик», сообщили «Известия».

Звание генерал-лейтенанта Сергей Кобылаш получил год назад. Он имеет военную квалификацию «Летчик-снайпер», налетал более 1,7 тыс. часов. В 2008 году генерал был удостоен звания Герой России. В списке его наград также орден Мужества, орден «За военные заслуги» и медаль «За отвагу».


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