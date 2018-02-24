Муфтий РТ: джиу-джитсу идеально подходит для занятий мусульманам

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Сегодня в Казани открылись Всероссийские соревнования по джиу-джитсу в честь 200-летия татарского учёного и богослова Шигабутдина Марджани. Церемония открытия началась с чтения муфтием РТ Камилем хазрат Самигуллиным Священного Корана, затем муфтий поблагодарил присутствующих и напомнил, что 2018 год объявлен в республике годом великого татарского просветителя и религиозного деятеля Шигабутдина Марджани.

Имя татарского богослова будет носить и юношеское Первенство России по джиу-джитсу. Присвоить соревнованиям имя Марджани предложила Федерация джиу-джитсу России: богослов также был извествен своими успехами в древнетюркском виде борьбы «каракаплан». Муфтий объяснил выбор японского единоборства. По его словам, джиу-джитсу идеально подходит для занятий мусульманам: здесь запрещены удары по лицу, а также используется не противоречащая религии форма одежды.

В своей речи на церемонии Камиль хазрат отметил, что в занятиях спортом, как и в Исламе, требуется работа над собой. «Сильный мусульманин ценнее и более любим Аллахом, чем слабый», — процитировал он сунну пророка Мухаммада. В каждом мусульманине, по словам муфтия, должна присутствовать сила веры, сила знаний и сила физическая. Главным призом соревнований стала путевка в Хадж.

Открытие происходило при участии многочисленных гостей, спортивных и религиозных деятелей. В этом году турнир впервые вошел в Единый календарный план всероссийских спортивных мероприятий. В отличие от прошлогодних соревнований, в нынешних принимают участие сильнейшие спортсмены России. На турнире разыгрываются медали в 12 весовых категориях среди мужчин и женщин.