Иванка Трамп подтвердила намерение США продолжать давление на КНДР

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Советник президента США, Иванка Трамп, заверила в продолжении «кампании по максимальному давлению для обеспечения денуклеаризации Корейского полуострова». Об это сообщает RT со ссылкой на ABC.

Ранее сообщалось, что Минфин США внёс в список санкций в отношении Северной Кореи 27 организаций и 28 судов, а также одно физическое лицо. Трамп назвал этот пакет санкций «самым масштабным».

Известно, что Иванка Трамп в свою очередь возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия Олимпийских игр, которые проходят в Пхенчхане — городе Южной Кореи.