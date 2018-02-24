МИД РФ: Петр Порошенко перечеркнул Минские соглашения по Донецку и Луганску

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Сегодня на Украине вступил в силу закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», дающий стране право на использование вооруженных сил для защиты ее суверенитета. Россия названа в законе страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории признаны временно оккупированными, сообщает RT. Накануне новый закон опубликовала официальная газета Верховной рады «Голос Украины».

«Подписав закон, Петр Порошенко перечеркнул Минские соглашения. Ни о каком диалоге с властями непризнанных республик и поиске путей мирного урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата не контролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения», — считают в МИД РФ.

Эксперты российского внешнеполитического ведомства сделали заключение, что «практическое применение этого закона грозит серьезной эскалацией обстановки на юго-востоке Украины. Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют повлиять на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской безопасности».