Генпрокуратура Украины попросила у нидерландских властей образцы голоса Саакашвили

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). Образцы голоса Михаила Саакашвили, экс-губернатора Одесской области, просит передать генеральная прокуратура Украины, сообщает RT. Соответствующее поручение направлено в Нидерланды. Для расследования уголовного производства на Украине необходимы образцы голоса бывшего губернатора.

Евгений Енин, генеральный прокурор Украины, заявил, что нидерландские власти будут заниматься самостоятельно. Он также обратил внимание на то, что образцы своего голоса Саакашвили может передать только по собственному желанию.

Ранее стало известно, что Саакашвили ответил отказом на требование украинских следователей представить образцы своего голоса.