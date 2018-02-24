(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на пожаре в слесарной мастерской погиб рабочий, сообщил замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Набережным Челнам Ринат Галиуллин.

Около восьми вечера 23 февраля на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре. Очевидец сообщил, что горит небольшая слесарная мастерская по улице Профильная в районе завода по металлообработке в Набережных Челнах.

К месту пожара выехали пожарные 15-го отряда ФСП по РТ. Прибыв по указанному адресу, огнеборцы обнаружили, что горит небольшая десятиметровая мастерская-пристройка к основному производству. Вскрыв дверь и справившись с огнем, спасатели обнаружили на полу тело мужчины. Погибшим оказался 68-летний слесарь по эксплуатации газового оборудования – работник сгоревшей мастерской.

Огонь уничтожил мебель и личные вещи погибшего.

Рассматривается несколько причин произошедшей трагедии, с том числе неосторожное обращение с огнем или непотушенная сигарета.

