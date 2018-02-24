Известный спортсмен Бату Хасиков посетил избирательный штаб Владимира Путина в РТ

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). В татарстанском региональном избирательном штабе кандидата на пост Президента РФ Владимира Путина сегодня побывал известный российский кикбоксер Бату Хасиков, являющийся его доверенным лицом.

«Черный тигр», как с уважением именуют его соперники многократного чемпиона мира среди профессионалов — активный общественно-политический деятель, лидер общественного движения «За спортивную страну».

Главное, к чему призывал Хасиков — не быть инертными: «Чтобы иметь право критиковать, нужно 18 марта пойти и проголосовать. У каждого из нас свои интересы и предпочтения, в том числе политические. Отдать свой голос за того, кому вы доверяете, — самое малое, что вы можете сделать».

Сам чемпион свой выбор сделал. «Когда у руля встал действующий Президент, государство обратило внимание на спорт и сразу появились доступные залы, федерации спортсменов укрепили позиции. Если бы сам Путин не был увлечен спортом и не понимал его значение для человека и страны, такого мощного развития этот тренд бы не получил», - уверен Хасиков.

Говорил Бату Хан, как еще называли спортсмена соперники, не только о политике, но и о своей спортивной и политической карьере. Кроме того, он признался в любви к Татарстану и Казани: «У меня мама — татарка. Я здесь бываю часто — недавно был на Дне студента». Татарстан нравится Хасикову еще и тем, что здесь почти нет инертных, равнодушных людей, а политические соперники готовы к диалогу.

Напомним: 22 февраля, на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, состоялось ток-шоу в формате «Планерка штабов», на которую были приглашены представители избирательных штабов кандидатов в Президенты России. Разговор о том, как работают команды претендентов на пост главы государства, поддержали штабы Владимира Путина, Павла Грудинина, Григория Явлинского и Альфреда Сурайкина. В зале также присутствовала руководитель штаба Ксении Собчак. По мнению большинства участников встречи, диалог – получился.

В завершение встречи, Бату Хасиков сфотографировался со всеми участниками встречи.