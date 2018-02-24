Рома Зверь полностью разделся в своем новом клипе-селфи

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Лидер группы «Звери» Рома Зверь представил новый видеоклип на композицию «Весело». Об этом сообщается в группе коллектива на странице в Facebook.



«Премьера! Рома Зверь продолжает творческие эксперименты. В этот раз он представляет новое видео на песню "Весело", которое снял и смонтировал, не выходя из квартиры. Трек был записан там же. Смотрим», – говорится в сообщении.



Видеоклип повествует о буднях социопата, которого играет в клипе фронтмен группы. Вся его жизнь проходит в пространстве его помещения: он пьет кофе, принимает душ, играет на гитаре, смотрит в окно, танцует, лежит на кровати. По словам Ромы Зверя, он хотел передать чувства и мысли социопата.



Ранее сообщалось, что Рома Зверь и корейский актер Тео Ю сыграли главные в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова.