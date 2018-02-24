Все новости Татарстан Россия

Политика

Эстонцы отметили день независимости акцией протеста с массовым выездом в Латвию за алкоголем

24 февраля 2018, 18:42

В акции приняли участие более 800 машин уставших от повышения акцизов на алкоголь и топливо эстонцев.

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Сотни недовольных правительством эстонцев решили устроить массовый выезд в Латвию за алкоголем и топливом. Об этом сообщает «Интерфакс». 

Организатор акции Таави Лепик (Taavi Lepik) объясняет, что акцизы на алкоголь и топливо в Эстонии значительно выросли в 2017 году, а теперь и в январе 2018-го. Вследствие этого государство и все жители понесли значительные убытки. 

К середине субботы границы Эстонии с Латвией пересекли уже более 800 машин.  Участники акции имеют на стеклах специальные наклейки, которые помогают им найти друг друга. Эстонцы планируют добраться до латвийского города Мазсалка и устроить митинг.

Власти страны призвали эстонцев проявлять патриотизм и организовали антиалкогольные патрули в приграничных районах. 

Известно, что с начала года правительство Эстонии хотело повысить акциз на алкоголь на 20 процентов, но в феврале размер повышения сократили до 10.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter