Эстонцы отметили день независимости акцией протеста с массовым выездом в Латвию за алкоголем

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Сотни недовольных правительством эстонцев решили устроить массовый выезд в Латвию за алкоголем и топливом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Организатор акции Таави Лепик (Taavi Lepik) объясняет, что акцизы на алкоголь и топливо в Эстонии значительно выросли в 2017 году, а теперь и в январе 2018-го. Вследствие этого государство и все жители понесли значительные убытки.

К середине субботы границы Эстонии с Латвией пересекли уже более 800 машин. Участники акции имеют на стеклах специальные наклейки, которые помогают им найти друг друга. Эстонцы планируют добраться до латвийского города Мазсалка и устроить митинг.

Власти страны призвали эстонцев проявлять патриотизм и организовали антиалкогольные патрули в приграничных районах.

Известно, что с начала года правительство Эстонии хотело повысить акциз на алкоголь на 20 процентов, но в феврале размер повышения сократили до 10.