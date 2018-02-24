Хирург из Киргизии спас жизнь пациента 8 часов зажимая проколотую вену

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Хирург Бакай-Атинской территориальной больницы (Киргизия) Марип Ибраимов 8 часов сжимал вену раненного ножом пациента, ожидая приезда коллеги из Бишкека. Об этом рассказал в Facebook хирург Национального госпиталя при минздраве Киргизии Эльзар Токтоназаров.

«Пациент 1988 г. р. поступил с ножевым ранением грудной клетки в отделение хирургии Бакай-Атинской ТБ в тяжелом состоянии 21 февраля. Тут же был взят на операцию: в грудной клетке было локализовано проникающее ранение передней грудной стенки с ранением верхней полой вены длиной 1см, и обширным кровотечением.

Обстоятельства получения травмы — драка в состоянии алкогольного опьянения с применением холодного оружия.

Был экстренно вызван сосудистый хирург из Бишкека, который, прибыв в 04:00 22 февраля, успешно зашил рану верхней полой вены. Состояние пациента стабильное», — написал врач.

Эльзар Токтоназаров отметил не только старания хирурга, но и труд врачей-анестезиологов, которые успешно поддерживали жизненно важные функции организма пострадавшего при его крайне тяжелом состоянии.