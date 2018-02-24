Владимир Путин предложил РАН заняться прогнозированием научного и социально-экономического развития

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, уточняющий задачи, функции и полномочия Российской академии наук (РАН).В пояснительной записке, размещенной в базе данных нижней палаты Парламетна РФ, говорится, что деятельность РАН дополняется полномочиями по «прогнозированию основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ», научно-методическим руководством деятельности научных и образовательных организаций, сообщает «Коммерсантъ».

Задачи РАН в законопроекте определены как проведение финансируемых за счет бюджета научных исследований, в том числе, в сфере оборонно-промышленного комплекса, а также разработка программы фундаментальных научных исследований.

Напомним, что некоторое время назад около 400 российских ученых отправили Владимиру Путину открытое письмо, где сказано о необходимости вернуть российской науке самоуправление. Еще раньше, в конце 2017 года эти же ученые также обращались к Президенту РФ с открытым письмом, в котором указали на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой академии» и утверждали, что «стиль и методы работы ФАНО» мешают научной деятельности.

По словам президента РАН Александра Сергеева, новый законопроект дает РАН важные полномочия по прогнозированию основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны (раньше у академии были только экспертные функции). «Важно и то, что теперь РАН будет не только разрабатывать программу фундаментальных исследований, но и организовывать их, то есть, станет заказчиком для научных институтов», — дополнил академик.