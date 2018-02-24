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Волжский межрегиональный природоохранный прокурор проведет в Казани прием граждан

24 февраля 2018, 18:14

Прием будет организован 26 февраля в здании Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Волжский прокурор проведет прием граждан в Казани
Волжский природоохранный прокурор проведет в Казани прием граждан
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов проведет 26 февраля в Казани личный прием граждан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Общение с гражданами будет организовано в здании Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры по адресу: г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д. 15. Прием продлится с 12 до 13 часов.

Желающие смогут задать любые вопросы, относящиеся к компетенции Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, сообщить об известных им случаях совершения экологических, коррупционных правонарушений и преступлений.

Чтобы попасть на мероприятие, нужно будет иметь при себе паспорт. Получить дополнительную информацию и предварительно записаться на прием можно по телефонам: 8 (843) 590-65-71 и 590-66-36. 


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