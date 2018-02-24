В Тунисе задержан корабль с российским оружием

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). В тунисском порту Сфакс во время осмотра таможня обнаружила в 24 контейнера с БМП, бульдозерами, военной униформой, рациями и оборудованием спутниковой связи в корабле, который плыл из Новороссийска. Об этом сообщает «Лента. ру» со ссылкой на Agenzia Nova. Оператором корабля является одна из турецких компаний.

Корабль пересек Ионическое море, несмотря на то что этого не требуется, если идти в Камерун. После он остановился у побережья Ливии и только после этого отправился в Сфакс.

Сейчас экипаж проверяют на причастность к терроризму.