«Газпром» побил рекорд объемов поставок газа в Европу

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). В пятницу компания «Газпром» поставила в Европу 652,8 млн куб. м газа, что стало очередным за последние три дня рекордом экспорта газа, сообщает Интерфакс. Это стало абсолютным рекордом экспорта за сутки: предыдущий максимум был отмечен 22 февраля, когда объем поставок составил на 7,1 млн куб. м меньше.

В следующие два дня новых рекордов не ожидается. Номинации на прокачку газа через Украину подтверждают, что индустриальный спрос в выходные снижен. Тем не менее до конца февраля в Европе по-прежнему будет держаться холодная погода, поэтому в будни компания может возобновить рекордные поставки.