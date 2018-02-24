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Экономика и финансы

«Газпром» побил рекорд объемов поставок газа в Европу

24 февраля 2018, 17:30

Из-за сильных холодов в Европе «Газпром» третий день подряд ставит рекорды экспорта.

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Екатерина Пронина). В пятницу компания «Газпром» поставила в Европу 652,8 млн куб. м газа, что стало очередным за последние три дня рекордом экспорта газа, сообщает Интерфакс. Это стало абсолютным рекордом экспорта за сутки: предыдущий максимум был отмечен 22 февраля, когда объем поставок составил на 7,1 млн куб. м меньше.

В следующие два дня новых рекордов не ожидается. Номинации на прокачку газа через Украину подтверждают, что индустриальный спрос в выходные снижен. Тем не менее до конца февраля в Европе по-прежнему будет держаться холодная погода, поэтому в будни компания может возобновить рекордные поставки.


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