Пьяный канадский спортсмен угнал автомобиль в Пхенчхане

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Канадский спортсмен и его менеджер в состоянии алкогольного опьянения угнали автомобиль в Пхенчхане. Об этом сообщила журналистка CBC Сьюзен Ормистон в своем Twitter. Угонщики решили поехать на автомобиле в Олимпийскую деревню. Имя спортсмена и вид спорта, в котором он выступает на Олимпийских играх, не разглашается.

Известно, что кроме спортсмена и менеджера в машине находилась жена канадского атлета. Обошлось без ДТП, полицейские Пхенчхана быстро задержали угонщиков. Уже в участке канадец объяснил употребление большого количества алкоголя тем, что замерз.

По уточнению «Газеты. ру», речь может идти о 35-летнем фристайлисте Дэвиде Данкане. За рулем был менеджер Вилли Райан.